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07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:23:14 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:26:47

Temmuz ayında en çok Fenerbahçe konuşuldu

Yapılan araştırmaya göre Temmuz ayında spor gündemine oturan takım Fenerbahçe olurken Napoliye transfer olan Eljif Elmas ise en çok konuşulan futbolcu seçildi. Medyadaki yerini korumayı başaran Fatih Terim, yine en çok konuşulan teknik direktör olarak öne çıkarken en çok konuşulan kulüp yöneticisi ise Ahmet Ağaoğlu oldu.

Temmuz ayı spor haberleri raporu açıklandı.  2019-2020 sezonu öncesinde açılış kampını gerçekleştiren takımlar hazırlık maçları ile kendilerini test etti. Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını oynadığı TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Galatasaray ilk hazırlık maçında FC Wil´i tek gol ile mağlup ederken, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde Pendikspor ile bir araya gelen Beşiktaş ise 2-1´lik skor ile ilk hazırlık maçının kazananlarından oldu.

TEMMUZ AYININ ZİRVESİ SARI-LACİVERT

Geçen sezon tüm camiada yaşanan hayal kırıklığını hafızalardan silmek isteyen Fenerbahçe, 2019-2020 sezonu çalışmalarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde start verdi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde top başı yapan sarı-lacivertliler, İstanbul etabının ardından Düzce´de bulunan Topuk Yaylası'na hareket etti. Burada takımı bekleyen Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisi eşliğinde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Boluspor ile oynadığı maçtan sonra İstanbul'da Bursaspor, Avusturya'daki kampta ile Wolfsburg ve Hertha Berlin ile mücadele etti.

Özellikle transfer haberleriyle gündemde olan Fenerbahçe, rapora göre 84 bin 295 haber ile ayın en çok konuşulan spor kulübü oldu. Fenerbahçe´yi ikinci sırada 56 bin 511 haber ile Beşiktaş takip ederken üçüncü sırada ise 49 bin 307 haber ile Trabzonspor yer aldı.

ELJIF ELMAS ARTIK NAPOLİ'DE

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas, rekor bonservis bedeli karşılığında İtalya´nın köklü kulüplerinden Napoli'nin yolunu tuttu. Yapılan anlaşmaya göre Fenerbahçe, bu transferden 16 milyon Euro garanti ücret ve performansa bağlı 3 milyon Euro bonus elde edecek. Fenerbahçe'nin en fazla bonservis bedeli kazandığı futbolcu unvanını Sow'un elinden alan Eljif Elmas, aynı zamanda Temmuz ayı içerisinde 9 bin 106 habere konu olarak, geride bırakılan ayın en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı.

İMPARATOR BİRİNCİ SIRADA

Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, geçtiğimiz Temmuz ayında da medyadaki yerini korumayı başardı. Türk milli takımından aldığı tazminat nedeniyle sık sık spor kamuoyunda gündeme oturan Terim bu kez de, Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Başkan Ali Koç'un kendisine yönelik açıklamalarına, sosyal medya hesabından verdiği cevap ile gündemdeydi.

Galatasaray ile sözleşmesinin 3 yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl süreyle uzatıldığı belirtilen çalıştırıcı, spor basınında 15 bin 884 haberle ilk sırada yerini aldı. Fenerbahçeli teknik direktör Ersun Yanal ise 14 bin 597 haber ile bu listede ikinci sıradan, Beşiktaş´ın yeni antrenörü Abdullah Avcı ise kendisine üçüncü sıradan yer buldu.

SPOR BASINININ DA BAŞKANI OLDU

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya´nın Linz şehrinde gerçekleştiren bordo-mavilileri takım kampında yalnız bırakmayan ve her etkinlikte takımın yanında yer alan başkan Ahmet Ağaoğlu ise 8 bin 217 habere konu olarak geçtiğimiz ayın en çok kaleme alınan kulüp yöneticisi oldu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun ardından 7 bin 858 haber ile ikinci sırada yer alan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman olurken üçüncü sırada ise 7 bin 313 haber ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bulunuyor.   (DHA)

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