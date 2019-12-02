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02 Aralık 2019 Pazartesi 11:21:53 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 11:24:29

Tekstil atölyesinden dünya şampiyonu çıktı

Tekstil atölyesinde çalışırken Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle spora başlayan Arslan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Antalya'da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Antalya´da düzenlenen Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası´nda Türk sporcu Emine Arslan, kick boks dalında altın madalya kazandı. 70 ülkeden 1250 sporcunun katıldığı turnuvanın son gününde daha önce 52 final maçında karşılaştığı Rus rakibi Alena Bashmakova´yı 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Ringde gözyaşlarına hakim olamayan Arslan, başarısını Türk bayrağıyla tur atarak kutladı. Emine Arslan, madalyasını Türk askerine hediye ederken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı´ya da teşekkür etti. Başkan Çağırıcı´nın Bağcılar Belediyesi´nde çalışırken kendisine spor yapma fırsatı verdiğini dile getiren Emine Arslan, "Bir gün mutlaka dünya şampiyonu olacağım" sözünü de tuttuğunu belirtti.

"SENİNLE NE KADAR GURUR DUYSAK AZ"

Kazandığı başarının ardından Emine Arslan´ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Seninle ne kadar gurur duysak az. Bağcılar Gençlik Merkezi'ni kurarken Bağcılar gençliğine güvenmiştik ve demiştik ki imkan verilse gençlerimiz dünyayı yener. Bizi haksız çıkartmadınız, tüm ekibe teşekkürler. Seni ve diğer sporcularımızı da yürekten tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılar diliyorum" dedi.

Türk bayrağını uluslararası platformda en yüksekte dalgalandıran ve İstiklal Marşımızı okutan Dünya Şampiyonu Emine Arslan´ın hikayesi tekstil atölyesinde başladı. Spor yapan arkadaşlarına özenerek 23 yaşında kick boksa başlayan Emine, kısa sürede pek çok başarıya atarak milli sporcu oldu. Tekstil atölyesinden arta kalan zamanlarında antrenman yapmasına izin vermeyen iş yeri sahipleri tarafından işsiz bırakıldı. Bağcılar Belediyesi, Emine için Bağcılar Gençlik Merkezi'nde antrenmanlarını daha rahat yapma olanağı olan bir iş imkanı sağladı.  Asla vazgeçmeyen ve büyük bir azimle antrenmanlarına devam eden başarılı sporcu Türkiye şampiyonlukları kazanıp birçok uluslararası müsabakada derece alarak Türk bayrağını dalgalandırmayı başardı.

İşte katıldığı turnuvalarda yüz güldüren sonuçlara imza atan Emine Arslan'ın başarıları:

2015 İzmir Türkiye Kick Boks Şampiyonu

2015 Kıtalararası Şampiyonu

2016 Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonluğu

2016 Sakarya Light Contact Türkiye Şampiyonu

2016 Avrupa Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa 2'nciliği  (DHA)

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