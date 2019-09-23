Teknik heyetten Luiz Gustavo'ya tam not

AKŞAM

F.BAHÇE’NİN Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, Ankaragücü karşılaşmasında 90 dakika sahada kalırken gösterdiği mücadeleyle teknik ekibin yüzünü güldürdü. Sahada 114 kez en çok topla buluşan isim olan tecrübeli oyuncu, yüzde 97’lik pas oranıyla mücadele etti. 9 kez ikili mücadeleye giren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, 7’sinde de kazanan taraf oldu. Brezilyalı ön libero 2 kez de rakip kaleyi şutlarıyla yokladı.