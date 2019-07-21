Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında gündeme gelen Kasımpaşa oyuncusu Trezeguet, İngiltere Premier Lig yoluna girdi. Yüksek bonservis talebi nedeniyle Galatasaray'ın geri adım attığı Trezeguet, Aston Villa'ya transfer oluyor.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre Kasımpaşa, Trezeguet'in transferi için Aston Villa'dan gelen 9 milyon 750 bin avroluk teklifi kabul etti.

Afrika Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Trezeguet'in hafta sonu Aston Villa için sağlık kontrollerinden geçeceği iddia edildi. Trezeguet transferi ile birlikte Aston Villa'nın bu yaz harcadığı para 100 milyon poundu bulacak. Premier Lig'de kalmak isteyen Aston Villa, zorlu sezon öncesi adeta yeni bir ekip kurdu.

KASIMPAŞA’NIN İSTEDİĞİ BONSERVİS

Galatasaray kulübüyle Kasımpaşa arasında yapılan görüşmelerin ardından, Trezeguet için Kasımpaşa yönetimi 15 milyon euro bonservis bedeli istedi. Sarı kırmızılılar, Trezeguet'yi Ocak ayında da transfer etmek istemişti ve sezon sonunda Fatih Terim'in raporu doğrultusunda bir süredir yeniden görüşmeler devam etmişti.

Trezeguet bu sezon Kasımpaşa formasıyla Spor Toto Süper lig'de oynadığı 34 maçta 9 gol atarken, 9 asist yaptı. 2018 yılında Anderlecht'ten Kasımpaşa'ya transfer olan Trezeguet'nin kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi devam ediyor.

(Futbol Arena)