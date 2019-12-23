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23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 23:42:45

Tek sorumlu Terim

Ligdeki 4.yenilgisini Göztepe’den alan Sarı-Kırmızılılar’ın sergilediği futbol taraftarlarını çıldırttı. Galatasaraylı futbolseverler yaşanan bu tabloda en büyük sorumlunun teknik direktör Fatih Terim’in olduğunu söyledi.

GÜNEŞ

■ BU sezon aldığı kötü sonuçlarla Avrupa defterini erkenden kapatan ve tamamen ligdeki şampiyonluğa odaklanan Galatasaray, cumartesi akşamı bir darbe de Göztepe’den yedi... Alınan skordan çok oyuncuların saha içindeki performansı ve teknik direktör Fatih Terim’in kadro tercihi eleştirildi. Ankaragücü maçında 2-0’ı koruyamayan ve ardından Göztepe’ye 2-1 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar’da bu karşılaşmalarda kaybedilen 5 puanının faturası İmparator’a çıktı.

SELÇUK, BELHANDA VE EMRE İSYANI

■ G.SARAYLI taraftarlar, takımın bu hale gelmesindeki en büyük etkenin Fatih Terim olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adamın, Selçuk, Belhanda ve Emre Taşdemir’de sürekli ısrar etmesine anlam veremeyen futbolseverler, “Bu oyunun da bu sonuçların da bu puan farkının da tek sorumlusu Fatih Terim”, “Sadece takım değil, Fatih Terim de formsuz”, “Acilen toparlan hocam”, “Bu oyuncularda ısrar edersen sonucuna katlanırsın hocam” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

KÜPLERE BİNDİ

 ■ TEKNİK direktör Fatih Terim, Göztepe mağlubiyetinin ardından küplere bindi. Tecrübeli çalıştırıcı, 90 dakikanın ardından soyunma odasında esti gürledi. Terim’in “Bu nasıl bir oyun, bu nasıl bir sonuç. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bu formayı hak edeceksiniz. Bu formanın hakkını vermeyenin bu takımda işi yok. Herkes ayağını denk alsın. Galatasaray formasının ağırlığını bilmeyen altında kalır” dediği öğrenildi.

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