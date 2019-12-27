Tek başına 11 milyon TL kazandırdı

GÜNEŞ

■ Bu sezon Bordo-Mavili forma ile 25 resmi maça çıkan ve 13 kez ağları havalandıran Norveçli golcü, kulübüne 11 milyon TL kazandırdı. Bu para ile bonservisinin 2.5 katını Karadeniz ekibinin kasasına koyan Kuzeyin Kralı, taraftarları da mest ediyor. Trabzonspor taraftarı hem futbolculuğu hem de karakteri ile takdir kazanan Sörloth’un bonservisinin alınmasını istiyor.