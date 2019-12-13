TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Başakşehir'e kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından dolayı Medipol Başakşehir'i kutladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, "UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir mücadelenin ardından gruptan lider olarak çıkmayı başaran İstanbul Medipol Başakşehir futbol takımını tebrik ediyor ve bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.