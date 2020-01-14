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14 Ocak 2020 Salı 13:24:49 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 13:26:25

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan Shane Larkin açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Shane Larkin'in Türk olup olmayacağıyla ilgili soruya yanıt verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Anadolu Efes'in ABD asıllı basketbolcusu Shane Larkin'i A Milli Takım'da görmek istediklerini belirterek, tecrübeli oyun kurucu ile bu hafta içinde görüşeceklerini söyledi.

Türkoğlu, federasyonun imzaladığı bir sponsorluk anlaşmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- "Shane Larkin ile görüşeceğiz"

A Milli Takım'da oynamak istediğini dile getiren Larkin'in menajeriyle geçen günlerde menajeri ile görüştüklerini belirten Türkoğlu, "Bu hafta içinde de birebir görüşeceğiz. Onunla konuştuktan sonra daha net bir açıklama daha doğru olur. Kendisi beğendiğimiz, THY Avrupa Ligi'nin en başarılı oyuncusu. Böyle değerli bir oyuncuyu takımda gerek ben görmek isterim, gerekse teknik ekip görmek ister. Oyuncuyla konuşmadan bir şeyler söylemek doğru olmayabilir." diye konuştu.   

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 19 Ocak Pazar günü düzenlenecek ve ING Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarını bir araya getirecek ING All-Star 2020'ye ilginin yüksek olduğunu belirten Türkoğlu, "Çok önemsediğimiz bir organizasyon. Bu yoğun tempolarında bizi yalnız bırakmadıkları için antrenörlerimiz Ergin Ataman ve Ufuk Sarıca ile tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Pazar günü herkesin ailesiyle gelip güzel bir vakit geçirmesini istiyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık 10 bin bilet sattık. Demek ki geçen sene güzel şeyler yapmışız ki haklımız tekrar bu organizasyona sahip çıkıyor. Onlara da ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu tip organizasyonlar onların katılımıyla güzel oluyor." ifadelerini kullandı. 

- "Hakem hatalarını en aza indirmek için profesyonel bir ekip kurduk" 

TBF Başkanı, her organizasyonda hakem hatası yaşandığını belirterek, Türkiye'de hataların en aza inmesi için çalıştıklarını söyledi.

THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında yaşanan hakem hatalarına ve Avrupa Ligi'nin bazı pozisyonlarla ilgili özür dilemesine değinen Hidayet Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Hakem arkadaşlarımız işini mümkün olduğunca iyi yapmaya çalışıyor. Benzer süreçlerle biz de zaman zaman karşılaşıyoruz. Mutlaka onlar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlardır. Hatalarını görüp, bunu söylemeleri de büyük bir erdem. Bu anlamda Avrupa Ligi'nin iyi işler yaptığını söyleyebiliriz. Kasıtlı bir şey olmadığı sürece hakemler dünyanın her yerinde hatalar yapıyor. Bizim hakemlerimiz de zaman zaman hatalar yapıyor. Biz de bunu en aza indirmek için profesyonel bir ekip kurduk. Onları daha iyi eğitmek ve tecrübelendirmek için çalışamlar yapıyoruz. Zaman zaman bu konularla karşılaşıyoruz ama hakemlerimiz görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Hiç kimse bunun altında bir kasıt aramasın. Ülke olarak bunu en şiddetli şekilde yaşadığımızı düşünüyoruz. Her mağlubiyetten sonra her branşta en kolay eleştirilen hep hakemler olmuştur. Bana göre bu sporda olmaması gereken şeyler."

Türkoğlu, Afyon Belediyespor ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in Gaziantep Basket maçının hakemlerine tepki gösterdiğinin hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Hayatımda sosyal medya üzerinden kimseye cevap vermedim. Belediye başkanı gibi birisinin sosyal medya üzerinden federasyon ve hakemler hakkında yorum yapması oturduğu koltuğa yakışmıyor. Bu, sosyal medya üzerinden tartışılacak bir konu değil. Hepimizin telefon numaraları ve federasyonumuzun kapısı herkese açıktır. Rahatsız olduğunuz noktalarda gelin tartışalım. Hakem arkadaşların isimlerini de vererek hedef göstermek yakışık almayan şeyler. Afyon Belediyespor'un daha dikkatli olmasını rica ediyorum. Bu arkadaşlar da işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden onları hedef göstermek güzel şeyler değil. İnşallah bu hatalarından bir an önce dönerler. TBF Başkanı benim ve bu kurumu temsil ediyorum. Eğer şehrin belediye başkanının bir rahatsızlığı varsa açıp telefonu bunu dile getirebilir. Sosyal medya üzerinden popülizm yapmaya gerek yok. O koltuktaki insanlara bu tip söylemler yakışmıyor."

(AA)

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