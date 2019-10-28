TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayınladığı mesaj ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Hidayet Türkoğlu, yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"29 Ekim 1923'te temelleri atılan cumhuriyetimizin 96'ncı yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emsalsiz fedakarlıklar ve kahramanlıklarla kurulan cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan her yurttaşın en değerli mirasıdır. Cumhuriyetimizin her anlamda gelişmesi ve bütün değerleriyle sonsuza dek var olması, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramımızın 96'ncı yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum."
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