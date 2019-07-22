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22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:46:18

Taylan Antalyalı Kartal’a doğru

BEŞİKTAŞ’TA transfer çalışmaları son sürat devam ediyor.

GÜNEŞ

■ Stoperde Vitor Hugo’yu Palmeiras’a kaptıran Siyah-Beyazlılar, Lazio’nun Brezilyalı stoperi Wallace için resmi teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. Bek için arayışlarını sürdüren Kartal, Dorukhan'ın satılması halinde Taylan Antalyalı için atağa kalkacak. BŞB Erzurumspor’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş taraftarı olduğu ve yönetimden haber beklendiği aktarıldı.

AYRILMAK İSTİYORUM

■TAKIM kampında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Taylan, şu ifadeleri kullandı: “Büyük takımlar tarafından istenilmek çok güzel bir duygu. Süper Lig’de devam etmek istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Avrupa’dan da teklifler var. Bu teklifleri enine boyuna değerlendirip bir karar vermek istiyoruz.

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