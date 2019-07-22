Taylan Antalyalı Kartal’a doğru

GÜNEŞ

■ Stoperde Vitor Hugo’yu Palmeiras’a kaptıran Siyah-Beyazlılar, Lazio’nun Brezilyalı stoperi Wallace için resmi teklifini iletti ve beklemeye koyuldu. Bek için arayışlarını sürdüren Kartal, Dorukhan'ın satılması halinde Taylan Antalyalı için atağa kalkacak. BŞB Erzurumspor’la 1 yıllık sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş taraftarı olduğu ve yönetimden haber beklendiği aktarıldı.

AYRILMAK İSTİYORUM

■TAKIM kampında geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunan Taylan, şu ifadeleri kullandı: “Büyük takımlar tarafından istenilmek çok güzel bir duygu. Süper Lig’de devam etmek istiyorum. Bunu hocamla, yönetimle ve başkanımızla paylaştım. Onların da düşünceleri bana yardımcı olma yönünde. Biraz zaman alacak gibi gözüküyor ama umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Avrupa’dan da teklifler var. Bu teklifleri enine boyuna değerlendirip bir karar vermek istiyoruz.