Taylan Antalyalı: "Yedek kalmayı kabullenemem"
Galatasaray'ın son gün transferi olan Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımda formayı sırtına geçirmek istiyor.
Galatasaray'ın son gün transferlerinden Taylan Antayalı da gözünü ilk 11'e çevirdi.
Erzurumspor'da alacaklarını bırakıp Galatasaray'a imza atan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılı takımda 11'de yer alamak istiyor.
Taylan Antalyalı'nın transfer sonrası yakın çevresine, "Yedek kalmayı kabullenmem. Çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Fatih hocamın adaletine güveniyorum" dediği öğrenildi.
(Fanatik)
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