11 Temmuz 2019 Perşembe 19:08:32 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 19:16:02
Tayfur Havutçu, A Milli takımdaki antrenörlük görevinden istifa etti
Beşiktaş’ın efsane kaptanı Tayfur Havutçu, A Milli Takımdaki antrenörlük görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Tayfur Havutçu, NTV'ye yaptığı açıklamada; Şenol Güneş'in, kendisiyle devam etmek istediğini aktarırken "Hocamıza teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koymuştu. Birlikte devam etmek isteği vardı. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.
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