30 Ekim 2019 Çarşamba 19:58:36 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 22:00:14
Tarsus İdman Yurdu-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu maçında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lık üstünlüğü ile devam ediyor.
İLK 11’LER:
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl, Yakup, Aytaç, Sefa, İbrahim, Erkam, Mert, Ferhat, Çağrı Yağız, Ali Yavuz, Artun
FENERBAHÇE: Altay, Murat, Rami, Sadık, Isla, Tolgay, Alper, Deniz, Tolga, Zajc, Mevlüt
GOL: Dk. 16 Sadık, Dk.28 Deniz Türüç, Dk.53 Çağrı, Dk.70 Tolgay
MÜCADELEDE İKİNCİ YARI OYNANIYOR: TARSUS İDMAN YURDU 1-3 FENERBAHÇE
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