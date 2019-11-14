Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına ıslıklı protesto

A Milli Takımımızın, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi seremonide konuk ekibin milli marşı taraftarlarımızca ıslıklandı.

Hatırlanacağı üzere İzlanda, orada oynanan mücadele öncesi ülkeye giden Milli takımımızı havalimanında saatlerce bekletmiş, ayrıca kaptanımız Emre Belözoğlu'na çirkin bir saldırıda bulunulmuştu.