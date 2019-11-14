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14 Kasım 2019 Perşembe 20:52:47 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 20:58:31

Taraftarlarımızdan İzlanda milli marşına ıslıklı protesto

A Milli Takımımızın, İzlanda ile oynadığı mücadele öncesi seremonide konuk takımın milli marşı ıslıklandı.

A Milli Takımımızın, EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İzlanda ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesi seremonide konuk ekibin milli marşı taraftarlarımızca ıslıklandı.

Hatırlanacağı üzere İzlanda, orada oynanan mücadele öncesi ülkeye giden Milli takımımızı havalimanında saatlerce bekletmiş, ayrıca kaptanımız Emre Belözoğlu'na çirkin bir saldırıda bulunulmuştu.

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