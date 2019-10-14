'Tanrı Türk Ordusu’nu korusun'

GÜNEŞ

■ beIN Sports’a konuşan Uruguaylı kaleci, “G.Saray’a 2011-12 sezonunda geldim. İlk kez Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatını G.Saray’da yakaladım. Old Trafford’daki başlangıcım mükemmeldi. Nani’nin penaltısını kurtarmıştım. Unutulmaz bir anıydı. 8 yıldız buradayım. Burada çok rahatım. G.Saray ve Türkiye benim yuvam. Fatih Terim’den sonra çalıştığım en iyi teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’ydu. İnanılmaz taktiksel bir hocaydı. En kötüsü ise sanırım Prandelli’ydi” şeklinde konuştu.