Tam isabet

GÜNEŞ

■ 4. ETNOSPOR Kültür Festivali, dün Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen yarışmalarla başladı. 4 gün sürecek olan festivalin ilk gününe futbolun yıldızları adeta damga vurdu. 16 ülkeden bine yakın sporcunun 12 geleneksel branşta yarıştığı etkinliğin ilk gün konukları futbolun yıldızlarıydı. Galatasaraylı futbolcular Muslera, Falcao, Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi, Başakşehir’den Arda Turan ve Gökhan İnler festivali ziyaret ettiler.

EMRE KARAVANA ATTI

BASKETBOL Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, eski futbolcular Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de festivalde yer aldılar. Başkan Bilal Erdoğan, ilk olarak ok atma alanına gelen Emre ve Muriqi'ye ok atmayı uygulamalı olarak öğretti. Emre Belözoğlu, ok atmakta başarılı olurken, hedefi ıska geçip karavana attı.

MURİQİ, FALCAO’YU YENDİ

■ OK sporunun yapıldığı alana önce gelen ve antrenman yapan Vedat Muriqi, bunun faydasını gördü. Bilal Erdoğan, daha sonra gelen Muslera ve Falcao’ya uygulamalı olarak eğitim verdi. Ardından Falcao ve Muriqi arasında ok atışı gerçekleşti. Tek atış yapan Falcao hedefi vuramazken, antrenman yapmasının faydasını gören Kosovalı forvet oku hedefe isabet ettirmeyi başardı. Daha sonra ezeli rakip takımın futbolcuları hatıra fotoğrafı çektirdiler.

BAŞKAN ERDOĞAN’DAN MESAJ

■ BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, '4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, mesajında ,“Bugün başlayan, geleneksel sporlarımızın ve köklü kültürümüzün yaşatılması ve gelecek nesillere ulaştırılması gibi önemli bir görevi yerine getiren 4'üncü Etnospor Kültür Festivali'nin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

EMRE KAZANANI BİLDİ

■ FESTİVALE destek veren Emre Belözoğlu, değerlere sahip çıkan, geçmişini bilen bir festivale geldiklerini belirterek, “Destekleyen herkese, başta Bilal Erdoğan olmak üzere herkesin emeğine sağlık. Biz de elimizden geldiğince destek verirsek ne güzel” diye konuştu. Falcao ile Muriç arasındaki atışın favorisinin kim olacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Emre, “Vedat'ın yeteneği sadece futbolda değil, her yerde var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Vedat'ı favori görüyorum” diyerek kazananı bildi.

İLK KEZ OK ATTIM

FENERBAHÇE’NİN yarışı kazanan futbolcusu Vedat Muriqi daha önce hiç ok atmadığına dikkati çekerek, “Heyecanlı oldu. Hedefi tutturmak zordu. Başardığım için mutluyum” dedi. Festivale ne kadar katılım olursa o kadar mutlu olacaklarını anlatan Kosovalı oyuncu, “Spor sadece rekabet değil, birleştirici unsur. Bu festivallere her zaman destek olacağız” ifadelerini kullandı.

VEDAT’A TORPİL GEÇMEDİM

■ DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, yıldızların katılımıyla yaşanan yoğunluğu futbol tabiriyle, “Dar alanda ciddi kalabalık oldu” diyerek anlatırken, “Futbolun önemli isimleri teveccüh edip gelince, çocuklar geçit vermedi. Gelene kadar kan ter içinde kaldılar. Yoğunluktan şovlarını gösterecek fırsat pek olmadı ama esprili ve keyfli anlar yaşadık. Fenerbahçeli olduğum için Vedat’a torpil yapmadım ama erken geldiği için çalışma yaptı. Falcao ve Muslera da iyi attı. Bundan sonra bu etkinlikleri çoğaltmaya çalışacağız” dedi.

ARDA MAÇA RAĞMEN GELDİ

■ ETNOSPOR Kültür Festivali bugün başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Borussia Mönchengladbach'ı konuk eden Başakşehir takımından Arda Turan ve Gökhan İnler, organizasyonun açılışında bulunarak destek verdiler. Kısa bir süre atlı gösterileri ve müsabakaları izleyen milli futbolcular, sonra kampa katılmak üzere ayrıldılar.

GELENEKLERİMİZ CANLANDIRILACAK

■ FESTİVALDE birçok etkinlik arasında düzenlenecek toylar da ziyaretçilere keyi i anlar yaşatacak. Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması), geştek toyu (Geleneksel müzik aletleriyle müzikal ziyafet) ziyaretçilerle buluşacak. Yöresel ritüellerin sahneleneceği festivalde Göktürk alfabesi atölyesi, kilimhane, demirhane ile yöresel tadımlar ve ikramlar, vatandaşlara sunulacak.

MEHTERAN COŞTURACAK

■ FESTİVAL etkinlikleri arasında Mehteran, Osmanlı Kılıç Kalkan Ekibi, Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, yöresel halk oyunları ekiplerinin gösterileri de yer alacak. Gerçekleştirilecek konserlerle de ziyaretçilerin eğlenceli anlar yaşaması sağlanacak. Ayrıca festival alanına 16 Türk devletleri ve toplulukları çadırı kurulacak. Farklı alanlarda yaklaşık 60 geleneksel el sanatları atölyesi ziyaretçileri bekleyecek.