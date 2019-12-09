'Takma kafana Garry Rodrigues'

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE’YE sezon başında katılan ve teknik direktör Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Garry Rodrigues, Gençlerbirliği maçında da etkili bir performans gösterdi. Ancak, Yeşil Burunlu oyuncu, rakibe zor anlar yaşatsa da girdiği pozisyonlarda ağları sarsamadı. Maç sonunda alınan farklı galibiyetten dolayı mutlu olan Garry’nin yakaladığı fırsatları değerlendiremediği için de üzgün olduğu gözlendi.

HAFTAYA SEN ATARSIN

■ BU durumdan dolayı ufak da olsa bir burukluk yaşayan Yeşil Burun Adalı futbolcuyu önce takım arkadaşları teselli etti ardından da teknik direktör Ersun Yanal öğrencisiyle kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Yanal’ın “Bu hafta 5 gol attık. Takma kafana... Gol atmaman sorun değil. Önümüzdeki hafta bu defa sen sahneye çıkarsın ve sen de haftaya atarsın” dediği öğrenildi. Garry, Gençlerbirliği kalesinde 5 şut atmış ve 3’ün de isabet sağlamıştı.