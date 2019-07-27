'Takımda rekabet eksik'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman takım için rekabet ortamını oluşturma noktasında eksiklerinin olduğunu ve mutlak transfer beklentilerinin bulunduğunu söyledi. Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunun başarılı çalıştırıcı, “Geçen sene oyuncularımız ciddi bir özveri gösterdiler. Camiamızı çok iyi şekilde temsil ettiler. Ama artık rekabet ortamını oluşturmamız gerekiyor. Kaliteli transferler şart” dedi.

BAZI GERÇEKLER VAR

■ KARAMAN, şöyle devam etti: “Ben de bir teknik adam olarak ‘bana şurası için mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var’ diyebilirim ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Transfer ve bütçeye alakalı gerçekler söz konusu. Daha çözümcü olmak ve yönetimi zor durumda bırakmamak istiyoruz. Ama açık konuşmak gerekirse birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına da ihtiyacımız var.”