Takas teklifine olumlu yanıt! Demiral Barcelona yolcusu

Milli takımımızın başarılı ismi Merih Demiral ile ilgili son dakika transfer gelişmesi. Teknik direktör Sarri tarafından tercih edilmeyen ve yedek kulübesine adeta hapsolan Merih'in yeni adresi açıklandı. Oynatılmadığı için Juventus taraftarları tarafından yönetime sık sık eleştiri ve tepki gelmeye devam eden Merih'in takasla takımdan ayrılacağı duyuruldu.

"GÖNDERİLEBİLİR" DEDİLER!

Transfer planı hazırlayan teknik direktör Sarri, Merih'in gönderilmesi raporunu tuttu ve siyah beyazlılar harekete geçti. Juventus, orta sahada daha yaratıcı bir kadro kurmak adına gündemine bomba bir isim aldı. Bu transferin gerçekleşmesi için de Merih takas yoluyla Juventus'tan gönderilecek. İşte takasla Juventus'a gelecek o isim ve Merih'in gideceği kaydedilen o takım...

Calciomercato'da yer alan habere göre; Ivan Rakitic'i Ocak ayında kadrosuna katmak için teklifte bulunan İtalyan devi, Merih Demiral'ı Katalan temsilcisine önerdi.

BARCELONA SICAK BAKIYOR!

Gerard Pique'nin ilerleyen yaşı sebebiyle genç ve uzun süre forma giyebilecek bir savunmacıya sıcak bakan Barcelona'nın, söz konusu teklifi kabul etmeye sıcak baktığı iddia edildi. Öte yandan aynı haberde, Barcelona'nın Federico Bernardeschi ile de ilgilendiği ve Ocak ayında iki takım arasında mutlak bir alışveriş gerçekleşeceği ifade edildi.

MERİH DE GİTMEK İSTİYOR!

18 milyon euroya sezon başında Juventus'a transfer olan ve bu sezon pek forma şansı bulamayan Merih Demiral'ın da ayrılmak istediğini siyah beyazlı ekibin yönetimine ilettiği kaydedildi.