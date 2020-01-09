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09 Ocak 2020 Perşembe 18:58:46 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 19:06:15

Tahkim Kurulu'ndan limit açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediliyor

Tahkim Kurulu, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin "Takım Harcama Limitlerine" ilişkin itirazlarının incelenmesine devam edileceğini açıkladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu”

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