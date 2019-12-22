Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'in 2 maçlık cezasını onadı

Fenerbahçe'de Sivasspor maçında direkt kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in cezası onandı. Bu durumda yıldız futbolcu Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu kararı şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 22 Aralık 2019 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/387- K.2019/414

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/424 K.2019-2020/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 11:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Uğur Oker'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2019/388- K.2019/415

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Anıl Karaer ile ilgili PFDK'nın 19.12.2019 tarihli E.2019-2020/432 K.2019-2020/510 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 22.12.2019 Pazar günü saat 12:00'da Bursa Spor Kulübü Derneği'nin vekili Av. Mehmet Fatih Kaya'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Bursa Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Anıl Karaer'in rakip takım futbolcusuna saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 6.500,00 TL para cezasının; 3 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararının düzeltilmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu