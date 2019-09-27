Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasını kaldırdı

Ali Koç'un Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasını statta takip etmesi için önünde bir engel kalmadı. Ceza kalkmasaydı Ali Koç'un taraftarla birlikte maçı izlemeyi düşündüğü belirtilmişti.

İşte yapılan resmi açıklama;

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin, Başkanı Ali Yıldırım Koç ile ilgili PFDK'nın 17.09.2019 tarihli E.2019-2020/115 K.2019-2020/134 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 27.09.2019 Cuma günü saat 10:30'da Fenerbahçe Futbol A.Ş., vekilleri Av. Alper PİRŞEN ve Av. Özge TOKARLI'nın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Başkanı Ali Yıldırım Koç'un sportmenliğe aykırı açıklamada bulunması nedeniyle FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası verilmesi yönündeki PFDK kararının; kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gündeme dair yaptığı açıklamalarda, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için, "Futbolculuk ve hocalık döneminde onun kadar ceza alan birisi yok. Sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir" ifadelerini kullanmış ve Fatih Terim'in "Türkiye'de maçlar masada, Şampiyonlar Ligi'nde ise sahada kazanılıyor" cümlesi için ise, "Bu durum onların fıtratında var, dolayısıyla yorum yapmak istemiyorum" demişti.