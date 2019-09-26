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26 Eylül 2019 Perşembe 16:56:29 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:58:05

Tahkim Elneny ve Kayode'nin cezasını onandı

Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Mısırlı orta saha oyuncusu Elneny'ye verilen 3 maçlık men cezası onandı.

TFF Tahkim Kurulu; Gazişehir maçında kırmızı kart gören Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mohamed Elneny'nin ve yine aynı maçta kırmızı kart gören Gazişehir Gaziantep'ten Kayode'ye verilen 3'er maçlık cezaları onadı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/124 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin futbolcusu Mohamed Naser Elsayed Elneny'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği'nin futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode ile ilgili PFDK'nın 19.09.2019 tarih ve E.2019-2020/88 K.2019-2020/123 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün futbolcusu Olarenwaju Ayobami Kayode'nin rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

karar verilmiştir.

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