20 Eylül 2019 Cuma 14:41:50 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 14:43:38
Taha Akgül şampiyonada finale yükseldi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale çıktı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Taha Akgül, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'i 5-0 yenerek finale çıktı.
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