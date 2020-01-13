Suudi Arabistan'dan Jeremain Lens'e talip var! Hollandalı yıldız için 1 milyon Euro...
Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi.
Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak
Beşiktaş'ta gözden çıkarılan Jeremain Lens'e Suudi Arabistan'dan teklif var. Siyah-beyazlılar, kulübün ismini açıklamazken teklifin 1 milyon Euro olduğu belirtildi.
Kartal, Lens'in takımdan ayrılması ile birlikte 6 aylık maaşına karşılık gelen 1 milyon 150 bin Euro'dan kurtulmuş ve bu oranda transfere kaynak bulmuş olacak. Ankaragücü, Yeni Malatya ve Kayseri'nin kiralamak istediği Tyler Boyd ise Lens'in ayrılması halinde takımda tutulacak.
(Sabah)
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