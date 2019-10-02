02 Ekim 2019 Çarşamba 10:42:26 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:44:51
Süper Lig'in fair-play tablosunda ilk sıra Fenerbahçe'nin
Süper Lig’de 6 hafta geride kaldı. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda sadece 6 sarı kart görerek Fair-Play tablosunda ilk sırada yer aldı.
Süper Lig’de 6 hafta geride kaldı. Sarı-Lacivertliler, bu karşılaşmalarda sadece 6 sarı kart görerek Fair-Play tablosunda ilk sırada yer aldı.
Fenerbahçe’de şu ana kadar oyundan atılan biri olmadı. Nabil Dirar 2 sarı kart görürken, sararan diğer isimler Zanka, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Vedat Muriç oldu. Ligin en hırçın takımı ise futbolcuları 5 kırmızı ve 13 sarı kart gören Kayserispor!
(Fanatik)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT