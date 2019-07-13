  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,4100
İstanbul
22 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu
MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı MSB: Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekat başlatıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "15 Temmuz" töreninde dosta güven düşmana korku veren açıklama
Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi Westerlo 2. Başkanı Hasan Çetinkaya: Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağını söyledi
CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde CHP'lileri milyonluk telefon faturası kesmedi! Sıra posta giderinde
Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar Emre Mor transferinde büyük kriz: Bizi devreden çıkarmaya çalıştılar
Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı Sancaktepe'de iki aile arasında çıkan kavgayı ayırmaya gelen polis taşlı saldırıya maruz kaldı
Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok Japonya 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldı: Can kaybı yok
Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı Fernando, Galatasaray'ın kendisini bırakmaya yanaşmadığını açıkladı
S-400'lerin teslimatında 2. gün S-400'lerin teslimatında 2. gün
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, BM'nin ülkesine yönelik raporunu kınadı
Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi Terör örgütü Pençe'lenmeye devam ediyor! Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı
Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu Nepal'de sel ve toprak kaymaları onlarca insanın canına mal oldu
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Haluk el verdi Haluk el verdi
Nursuz ve tatsız kadın’ Nursuz ve tatsız kadın’
Yeni hayata Cameron imajı Yeni hayata Cameron imajı
Fotoğraf isyanı Fotoğraf isyanı
Yeni akım: Ufo dansı Yeni akım: Ufo dansı
Canı sıkılmış Canı sıkılmış
Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe Tarımsal kalkınmaya 100 bin lira hibe
Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme Turkısh Cargo'dan güçlü büyüme
Emekli maaşını artıran 8 formül Emekli maaşını artıran 8 formül

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:55:32 | Son Güncelleme: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:58:28

Süper Ligin en pahalı isimleri Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu

Spor Toto Süper Lig’in en pahalı oyuncuları Trabzonspor’un altyapısından yetiştirdiği Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu. Avrupa transfer piyasasını meşgul eden iki oyuncusuna yapılan transfer tekliflerini yeterli bulmayan bordo-mavili kulübün tavrı, artması muhtemel teklifler sonrası netlik kazanacak.

Spor Toto Süper Lig’de, futbolun piyasa değerini analiz eden transfermarkt’ın güncel verilerine göre en pahalı oyuncular Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna kazandırdığı ve Avrupa kulüplerinin radarında olan Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı oldu.
 
İki futbolcu piyasa değeri sıralamasında Türkiye Spor Toto Süper Lig’in en değerli iki oyuncusu olarak zirvede yer aldılar.  Bordo-mavili takımın en değerli oyuncuları olan genç yetenekler Spor Toto Süper Lig’e bu sezon transfer olan birçok yerli ve yabancı ismi geride bıraktı.
 
Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’nın müthiş çıkışı
 
Spor Toto Süper Lig’de yer alan 18 takımın yerli ve yabancı oyuncularının piyasa değeri 500 milyon Euro’yu bulurken, listenin başında ise Avrupa takımlarının transfer etmek için yoğun pazarlık yaptığı Trabzonspor’un iki yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı yer alıyor. Son 6 ay içerisinde 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın 11 milyon Euro olan ortalama piyasa değeri 13 milyon Euro’ya çıkarken, 20 yaşındaki Abdulkadir Ömür’ün ise ortalama piyasa değeri 10 milyon Euro’dan 15 milyon Euro’ya yükseldi.
 
Yusuf ve Abdülkadir’i Max Kruse, Edin Visca ve Adem Ljajic takip etti
 
Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, listede ilk 2 sırayı alan oyuncular olurken, bu futbolcuları 12 milyon Euro’luk değerleriyle  Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, Medipol Başakşehir’den Edin Visca ve Beşiktaş’tan Adem Ljajic takip etti.
 
Trabzonspor iki oyuncudan 40 ila 50 milyon Euro gelir bekliyor
 
Transfermarkt verilerine göre iki oyuncunun değerleri belirlense de bordo-mavili kulüp iki oyuncudan 40 ila 50 milyon Euro’ya yakın bir gelir bekliyor. Avrupa’nın önemli kulüpleri 15 ile 20 milyon Euro bandında tekliflerde bulunsa da Karadeniz ekibi iki oyuncusuna daha yüksek bir fiyata transfer etmek için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.
 
Gelecekleri merakla bekleniyor
 
Trabzonspor’un altyapısından yetiştirip Türk futboluna sunduğu iki isimin gelecekleri ise merakla bekleniyor. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro planlaması içinde olan ve bu doğrultuda hedef koyan Karadeniz ekibi, iki oyuncusunu ise bu hedef doğrultusunda bırakmak istemiyor. Önemli kulüplerin transfer tekliflerine şimdilik karşı durabilen bordo-mavili kulüp olası astronomik teklifler karşısında nasıl bir tavır göstereceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan iki oyuncu transfer söylemlerinden uzak durmaya çalışıyor.   (İHA)

S-400'lerin teslimatında 2. gün
Sancaktepe'de iki aile arasında kavga
Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla hedefler imha edildi
Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ) büyük operasyon: 27 gözaltı
Eden Hazard: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağım
Dengeleri değiştirecek teslimat
Maduro'dan BM raporuna karşı sert ifadeler
Emekli maaşını artıran 8 formül
Başkan Erdoğan'dan 'Milli ağaçlandırma bayramı' müjdesi
F.Bahçe transferde bombayı patlattı! Yıldız futbolcu imzayı attı
Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 15 Temmuz anmasına davet
Aslı Aydıntaşbaş'ın tweeti sosyal medyanın diline düştü
Fatih'te dükkanının önüne park ettirmeyen kuaförü vurdu
"Türkler beni bırakmak istemedi"
ABD Temsilciler Meclisinden İran'a askeri müdahale düzenlemesi
Pentagon'dan Türkiye'ye S-400 açıklaması: F-35'lerle ilgili duruşumuz değişmedi
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı
Seda Sayan: Şeyma Subaşı hapse girebilir! Kitabı acilen toplatılmalı...
BM'den Esed rejimine 'İdlib' kınaması
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ