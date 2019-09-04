  • Bist 100
    99656.8
  • Dolar
    5,6929
  • Euro
    6,2549
  • Altın
    284,8990
İstanbul
21 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı Mardin'de terör saldırısı: 1 asker şehit, 2 asker yaralı
Galatasaray'da imza şöleni bugün gerçekleşiyor Galatasaray'da imza şöleni bugün gerçekleşiyor
Galatasaray rakiplerine fark attı! En değerlisi o... Galatasaray rakiplerine fark attı! En değerlisi o...
AB ve BM'den küstah açıklama! Türkiye’yi mültecileri keyfi sınır dışı etmekle suçladı. AB ve BM'den küstah açıklama! Türkiye’yi mültecileri keyfi sınır dışı etmekle suçladı.
KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman başlıyor? KYK yurt yedek sonuçları 2019 nasıl öğrenilir? KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman başlıyor? KYK yurt yedek sonuçları 2019 nasıl öğrenilir?
Süper Lig takımları yaşlıyı gönderip genç aldı Süper Lig takımları yaşlıyı gönderip genç aldı
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı Tunceli'de 3 terörist ile onlara yardım eden 1 şüpheli tutuklandı
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısında artış Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısında artış
Süper Lig'i Yusuf Yazıcı kara geçirdi Süper Lig'i Yusuf Yazıcı kara geçirdi
'Avrupa'da kimse kalmadı sıra Türkiye'de' 'Avrupa'da kimse kalmadı sıra Türkiye'de'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik
Korkutan uyarı: "DEAŞ birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı" Korkutan uyarı: "DEAŞ birçok bölgede terör eylemlerine yeniden başladı"
Nil Ünal: Tosun’um beni dolandırdı Nil Ünal: Tosun’um beni dolandırdı
Maduro orduya talimatı verdi: Hazır olun! Maduro orduya talimatı verdi: Hazır olun!
Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı! Süperstar Ajda Pekkan beyaz perdeye göz kırptı!
Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekatı: 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı Beykoz'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Anne iple asılı halde, bebeği beşiğinde ölü bulundu Anne iple asılı halde, bebeği beşiğinde ölü bulundu
Emekliye 500 TL zam! Ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye 500 TL zam! Ek ödemeli en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP’li belediyelerde akraba kıyağı furyası tam gaz! CHP'li başkan Mehmet Fatih Atay kardeşini müdür yaptı CHP’li belediyelerde akraba kıyağı furyası tam gaz! CHP'li başkan Mehmet Fatih Atay kardeşini müdür yaptı
Ekrem İmamoğlu," sudan ulaşıma kadar her şeye güzel zam" yaptı Ekrem İmamoğlu," sudan ulaşıma kadar her şeye güzel zam" yaptı
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor... Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:28:08 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31:36

Süper Lig'i Yusuf Yazıcı kara geçirdi

Kulüplerimiz 345 oyuncu sattı, 380 oyuncu aldı. Bu ticarette 82 milyon 155 bin euro gelir, 65 milyon 809 bin euro gider oluştu. Lille’e giden Yusuf Yazıcı’nın 16.5 milyon euroluk satışı pozitifi oluşturdu.

AKŞAM

TÜRKİYE için 17 Haziran’da başlayan 2019- 2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi önceki gece saat 00.00’de bitti. Süper Lig’de mücadele eden 18 takım 78 günde kadrolarına toplam 380 oyuncu kattı. Bu transferlere 65 milyon 809 bin euro harcandı. Süper Lig takımları 345 tane oyuncu ile yollar ayırdı. Satışlardan kulüplerin kasasına toplam 82 milyon 155 bin euro girdi. Birinci transfer döneminin mali bilançosu uzun bir aradan sonra 16 milyon 345 milyon euro artı kapatmış oldu. Bunun en büyük sebebi ise yurt dışına futbolcu satışının üst düzeye çıkmasıydı.  

EN FAZLA ZARAR BEŞİKTAŞ’TA

10 Süper Lig kulübü yurt dışına satış yaptı. Trabzonspor 22 yaşındaki yıldızı Yusuf Yazıcı’yı Lille’e gönderip 16.5 milyon euroluk gelir elde etti. Yusuf’un göstereceği performansa göre bu rakam daha da yukarı çıkacak. Alanyaspor Merih Demiral’ı Juventus’a verip 9.2 milyon euroyu kasaya koydu. Fenerbahçe’de Eljif Elmas’ı 16 milyon euroya Napoli’ye gönderdi. Kasımpaşa Trezeguet’i 10 milyon euroya Aston Villa’ya satma başarısı gösterdi. Galatasaray 9 milyon 330 bin euroluk satış gerçekleştirdi. Beşiktaş ise sadece Medel’i 2 milyon euroya Bologna’ya sattı. Beşiktaş 13 milyon 850 bin euro eksi bakiye kaydetti. 

BEDAVA FALCAO DENGE BOZMADI 

Alışlara baktığımızda ise ilk sırada Beşiktaş bulunuyor. Beşiktaş Adem’in satın alma opsiyonu kullandı. Bunun için Siyah-Beyazlılar’ın kasasından 6.5 milyon euro çıktı. Sarı-Lacivertliler, Gustavo için Marsilya’ya 6 milyon euro ödedi. Galatasaray ise Luyindama için 5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. SarıKırmızılılar, Radamel Falcao transferi Monaco’ya hiçbir bonservis bedeli ödememesi en büyük avantajı oldu. Süper Lig’de “Ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak’ta bitecek.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ