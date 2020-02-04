Süper Lig'de yerli oyuncuların oynama süresinde düşüş var

İki sezon önce ligin ilk yarısında 1000 dakikanın üzerinde sahada kalan yerli oyuncu sayısı 44’ken, geçtiğimiz sezon 53’e yükselmişti. Bu sezon ise 1000 dakikanın üzerine çıkabilen yerli oyuncu sayısı yüzde 24.5’lik azalışla 40’a geriledi. Geçtiğimiz sezonun 53 yerli oyuncu rakamına ulaşabilmek için oynama süresini 900 dakikaya çekmek gerekti. Asgari 900 dakikalık oynama süresi üzerinden yerli oyuncuya en fazla şans veren Sivas oldu.

(Akşam)