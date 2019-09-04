Süper Lig'de yabancı oyuncu sayısında artış

AKŞAM

YABANCI transferi bu dönemde de takımlarımızın tercihi oldu. Yabancı transferinin, yerliye göre daha hesaplı olmasından mıdır, ‘Uzaktan davulun sesi hoş gelir’ alışkanlığından mı bilinmez, takımlarımız yine kadrolarını yabancı isimlerle takviye etti. Türk oyuncuların sürekli, “Adımız Anderson, Gerson, olsaydı daha çok para ederdik” serzenişlerine kulak tıkayan kulüplerimiz yine az yabancı gönderip, çok sayıda da aldı.

GALATASARAY 8 YABANCI ALDI

Kulüplerimiz bu dönemde kadrolarına 139 yabancı oyuncu katarken, gönderilen yabancı sayısı 119’da kaldı. Üstelik bu sayıya çifte vatandaşlığı bulunan ve bir kimliği TC olan yabancılar dahil değil. Bu konuda en çok eleştirilen takımlardan G.Saray yine 8 alıp, 6 gönderirken, Kayserispor ve Gazişehir Gaziantep 12 yabancı transferle rekoru birlikte paylaştı.