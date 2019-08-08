  • Bist 100
    98760.6
  • Dolar
    5,5049
  • Euro
    6,1855
  • Altın
    263,9400
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı Beşiktaş, İspanyol golcü Fernandez'i gündemine aldı
Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu Son Dakika... Pakistan ve Hindistan arası tren seferleri durduruldu
Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı Salah'a yönelik ırkçı paylaşımla ilgili soruşturma başlatıldı
İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz İsmail Kartal: Premier Lig'den iki oyuncu ile görüşüyoruz
MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendiriyor
Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Son Dakika... Rusya'da füze patlaması: 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı Bakan Selçuk: Reçete ve faturaların teslim süresi 23 Ağustos'a kadar uzatıldı
Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar
İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi İran'ın yabancı gemilere müdahale ettiği iddia edildi
Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor Antalya dünyaca ünlü isimleri ağırlıyor
Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor Mecidiyeler ustasının elinde 'Osmanlı hatırası' takılara dönüşüyor
TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyenlere rezervasyon uyarısı
Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk Ayı saldırısına uğradı 12 saat sonra kurtarıldı: 2 kez boğuştuk
OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek OPET istasyonlarında 3 bin 500 kadın çalışan istihdam edilecek
FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis FETÖ'nün Ankara 'izdivaç imamına' 12 yıl hapis
Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı Rusya'da dünya devi Apple'a soruşturma açıldı
AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? UZEF sınav sonucu sorgulama sayfası
Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek Umuma açık yerlerde kurban kesene para cezası verilecek
Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti Hükümlülerin toplum yararına çalışmaları ihtiyaç sahiplerini mutlu etti
Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor
Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman? Açık öğretim lisesi ek sınavı ne zaman? AÖL ek sınav tarihi ne zaman?
Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama Gaziantep'in bayram lezzetleri: İçli köfte ve yuvalama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:23:22 | Son Güncelleme: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:26:58

Süper Lig'de tek maçın yayın değeri 1 milyon 330 bin Dolar

Premier Lig'de 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı bulurken, tek maçın değeri 9 milyon 400 bin Euro oldu. Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon Dolar'a satılırken, tek müsabakasının değeri 1 milyon 330 bin Dolar olarak belirlendi.

Uzun bir yaz tatilinin ardından futbol sezonu yeniden başlıyor. Futbolseverler, lig maçlarını heyecanla beklerken KPMG Football Benchmark ekibi, Avrupa'nın beş büyük liginin yayın hakları ve değerini analiz etti. Araştırmaya göre; 8 milyar 900 milyon Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı ligi konumundaki Premier Lig'in 200 maçlık yayın hakları 1 milyar 884 milyon Euro'ya alıcı buldu. Tek maçın değeri 9 milyon 400 bin Euro olurken, Premier Lig'de kalan 180 maç ise ekstra yayın bedeliyle satılıyor.

Bundesliga ve Ligue 1 yanına bile yaklaşamadı

Premier Lig'i yayın haklarında Almanya Bundesliga takip ediyor. 4 milyar 200 milyon Euro değerinde olan Bundesliga'nın 306 maçlık yayın hakları 1 milyar 160 milyon Euro'ya satıldı. Bundesliga'daki tek maçın değeri ise 3 milyon 800 bin Euro. Yayın haklarında üçüncü sırada Fransa Ligue 1 yer aldı. 3 milyar Euro'luk değeriyle dünyanın en pahalı beşinci ligi olan Fransa Ligue 1'in 380 maçlık yayın hakları 1 milyar 153 milyon Euro'ya alıcı bulurken, tek maçın değeri 3 milyon Euro oldu.

Süper Lig'in tek maçı 1 milyon 330 milyon Dolar

Bu üç büyük ligi 1 milyar 140 milyon Euro yayın hakkıyla İspanya La Liga takip ederken, 973 milyon Euro yayın hakkıyla İtalya Serie A dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'nin en büyük ligi olan Süper Lig'in 306 maçlık yayın hakları ise 410 milyon Dolar'a satılırken, tek maçın değer 1 milyon 330 bin Dolar oldu.

Avrupa'nın en değerli beş liginin değerleri ise şöyle: 

  Premier Lig (İngiltere): 8 milyar 900 milyon Euro
  La Liga (İspanya): 5 milyar 900 milyon Euro
  Serie A (İtalya): 4 milyar 900 milyon Euro
  Bundesliga (Almanya): 4 milyar 200 milyon Euro
  Ligue 1 (Fransa): 3 milyar Euro  (İHA)

'Türk-ABD, arasında olası çatışma engellendi'
1.5 dakika mülakat mı olur?
Şanlıurfa'da canlı bomba etkisiz hale getirildi
Bakan Akar'dan Kıbrıs resti! Faturası ağır olur
CHP-HDP ittifakında T.C. çatlağı: Toplantıyı terk etti
Netflix nasıl denetlenecek?
Terim maç sonunda patladı! Lakayt oyunları sonrası harekete geçti
PKK'lı Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak'ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi
Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Atambayev krizi
Dili boğazına kaçan sürücüye hayat kurtaran müdahale
Maduro ABD ile müzakereleri dondurdu: Savaş istiyorlar. Savaşa gidiyoruz
F.Bahçe Başkanı Ali Koç açıkladı: Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum
CHP'li başkan 'Osmanlı eseri istemiyorum!' diyerek iptal ettirdi
Emekli ikramiyesi hesaplarda! SSK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?
Türkiye'ye dolar akacak! Önümüzdeki 1-2 ay içinde büyük bir lansman yapılacak
Havalimanında Comolli karşıladı, F.Bahçe'nin yeni transferi İstanbul'a geldi
İşsize çifte maaş! İşsizlik maaşı nasıl alınır? İşsizlik maaşı ne kadar?
Araç sahiplerine müjde! Bayram öncesi indirim üstüne indirim
Türkiye'ye karşı DEAŞ kartına sarılıp AB'yi tehdit ettiler! PKK iyice tutuştu
'3 aya kalmaz müjdeyi veririz'
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ