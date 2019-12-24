Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de 16. haftayı geride bırakırken; iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

Fenerbahçe'yi şamğpiyonluğun mutlak favorisi haline getiren risk yönetimi, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

2.70 Fenerbahçe

4.50 Beşiktaş

4.50 Sivasspor

6.50 Galatasaray

8.00 Trabzonspor