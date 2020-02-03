03 Şubat 2020 Pazartesi 16:01:35 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 16:02:28
Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı! İşte favori...
İddaa risk yönetimi, Süper Lig şampiyonluk oranlarını yeniden güncelledi. Şampiyonluğun favorisi olarak Fenerbahçe gösterilirken Trabzonspor ve Galatasaray'ın oranları sarı-lacivertli takıma yaklaştı.
Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa risk yönetimi, 3.00'lük oranla Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterdi.
İşte şampiyonluk oranları:
3.00 Fenerbahçe
4.50 Trabzonspor
5.50 Galatasaray
5.50 Sivasspor
6.00 Başakşehir
11.00 Beşiktaş
13.00 Alanyaspor
Bir önceki şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi:
2.50 Fenerbahçe
4.00 Sivasspor
6.00 Trabzonspor
6.00 Başakşehir
7.00 Galatasaray
15.00 Beşiktaş
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