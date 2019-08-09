Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafa maçları 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta; TFF 1. Lig 1 hafta maçları 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta oynanacak.

Karşılaşma programları şöyle;

TFF 1. LİG’DE İLK HAFTA HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI

Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

16 Ağustos Cuma

20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak

17 Ağustos Cumartesi

19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam

21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan

18 Ağustos Pazar

16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın

19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar

21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan

21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol

19 Ağustos Pazartesi

20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge