Süper Lig'de ilk haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. hafa maçları 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta; TFF 1. Lig 1 hafta maçları 16, 17, 18 ve 19 Ağustos'ta oynanacak.
Karşılaşma programları şöyle;
TFF 1. LİG’DE İLK HAFTA HAKEMLERİ DE AÇIKLANDI
Yeni sezon heyecanına sayılı günler kala TFF 1. Lig’in ilk haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 16, 17, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
16 Ağustos Cuma
20.00 Giresunspor - Menemen Spor: Onur Özütoprak
17 Ağustos Cumartesi
19.15 Fatih Karagümrük - Bursaspor: Kutluhan Bilgiç
21.45 Adana Demirspor - Balıkesirspor: Kadir Sağlam
21.45 Osmanlıspor - Boluspor: Yiğit Arslan
18 Ağustos Pazar
16.30 Hatayspor - Altınordu: Cihan Aydın
19.15 BB Erzurumspor - İstanbulspor: Erkan Özdamar
21.45 Altay - Ümraniyespor: Murat Erdoğan
21.45 Akhisarspor - Adanaspor: Yasin Kol
19 Ağustos Pazartesi
20.00 Eskişehirspor - Keçiörengücü: Mert Güzenge
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