Süper Lig'de ilk devrenin lideri Sivasspor!

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Rıza Çalımbay'ın takımı Sivasspor ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe kozlarını paylaştı.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada lider Sivasspor 1-0'lık skorla kazandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 66. dakikada Mustapha Yatabare kaydetti

Rıza Çalımbay, 64'te Fernando'nun yerine Arouna Kone'yi sahaya sürdü. Değişikliğin hemen ardından Sivasspor golü buldu. Defansın arkasına sarkan Aruna Kone, yerden pasıyla kaleci Beto'yu da oyundan düşürdü ve Yatabare topu filelere gönderdi.

SİVASSPOR ZİRVEDE BİTİRDİ

Alınan bu sonucun ardından puanını 37'ye yükselten Sivasspor, Süper Lig'in ilk devresini zirvede bitirdi. 11. galibiyetini alan kırmızı beyazlılar 7 golü olan Yatabare ile sonuca gitti. Göztepe ise 23 puanda kaldı ve bu sezonki 6. yenilgisini aldı

Ligde ikinci sezonun açılış maçında Sivasspor deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı kart cezalısı durumuna düşen Mert Hakan Yandaş bu maçta görev alamayacak. Göztepe ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.