22 Ocak 2020 Çarşamba 11:34:04 | Son Güncelleme: 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:34:53
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 19.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe-Medipol Başakşehir müsabakasında Fırat Aydınus düdük çalacak.
CUMA
Gençlerbirliği-Gaziantep FK | Mete Kalkavan
CUMARTESİ
Kayserispor-Ankaragücü | Cüneyt Çakır
Kasımpaşa-Alanyaspor | Özgür Yankaya
Fenerbahçe-Medipol Başakşehir | Fırat Aydınus
PAZAR
Denizlispor-Antalyaspor | Halil Umut Meler
Göztepe-Beşiktaş | Hüseyin Göçek
Konyaspor-Galatasaray | Koray Gençerler
PAZARTESİ
Sivasspor-Çaykur Rizespor | Abdulkadir Bitigen
Yeni Malatyaspor-Trabzonspor | Alper Ulusoy
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