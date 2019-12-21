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21 Aralık 2019 Cumartesi 20:00:24 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 20:00:50

Süper Lig'de çılgın maç! Tam 7 gol var...

Süper Lig'de 16. hafta maçında Kasımpaşa iel Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 4-3'lük skorla konuk ekip Gaziantep FK oldu.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 5 ve 44. dakikada (penaltı) Olarenwaju Kayode, 21. dakikada Kenan Özer, 33. dakikada Papy Djilobodji kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri 10. dakikada Veysel Sarı, 57. dakikada Ricardo Quaresma ve 80. dakikada Mame Thiam'dan geldi.

QUARESMA KAÇIRDI, TEKRARLANDI! PORTEKİZLİ TEKRARI DA KAÇIRDI!

Kasımpaşa'da karşılaşmanın 75. dakikasında Quaresma'nın penaltısını Günay Güvenç kurtardı ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Günay'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanması kararını verdi. Penaltı tekrarlandı ve Günay, Quaresma'ya bir kez daha izin vermedi. Abdülkadir Bitigen, Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2 biten maçta da Altay Bayındır'ın çizgiyi erken terk ettiği gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar vermişti.

Bu galibiyetin ardından Gaziantep FK puanını 23'e yükseltti. Kasımpaşa 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Yeni Malatyapor'u ağırlayacak.

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