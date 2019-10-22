Süper Lig'de akılalmaz olay! Futbol tarihine geçti

  • Bist 100
    97877.3
  • Dolar
    5,8397
  • Euro
    6,5109
  • Altın
    279,8720
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Borsa, güne yükselişle başladı Borsa, güne yükselişle başladı
Brent petrolün varili 58,85 dolar Brent petrolün varili 58,85 dolar
Ceyhan'da petrole büyük savunma duvarı Ceyhan'da petrole büyük savunma duvarı
'Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon olabilir' 'Fırat'ın batısında Tel Rıfat'a, Münbiç'e hatta Ayn-el Arap'a operasyon olabilir'
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
İsrail'de Netanyahu dönemi bitti! Koalisyon hükümetini kuramadı İsrail'de Netanyahu dönemi bitti! Koalisyon hükümetini kuramadı
Galatasaray, Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti Galatasaray, Middlesbrough forması giyen Daniel Ayala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti
ABD'den Barış Pınarı Herekatı'na karşı skandal adım ABD'den Barış Pınarı Herekatı'na karşı skandal adım
22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi? 22 Ekim Dünya Kekemelik Günü nedir? Kekemelik nedir, kekemelik tedavi edilir mi?
Kahreden olay... Bir anda yola fırladı Kahreden olay... Bir anda yola fırladı
İngiliz basını resmen duyurdu: Fenerbahçe Hadergjonaj'la görüştü! İngiliz basını resmen duyurdu: Fenerbahçe Hadergjonaj'la görüştü!
Böylesi ancak filmlerde olur: Evlenmek istiyorum ama kardeşimin kimliğiyle değil Böylesi ancak filmlerde olur: Evlenmek istiyorum ama kardeşimin kimliğiyle değil
Kadıköy'de dehşet! Otomobiliyle pazara daldı! Kadıköy'de dehşet! Otomobiliyle pazara daldı!
Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz" Fenerbahçe: "Biz de şampiyonluklarımızı istiyoruz"
ABD Afganistan'daki asker sayısını düşürmüş ABD Afganistan'daki asker sayısını düşürmüş
Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı Japonya'nın 126. İmparatoru Naruhito tahta çıktı
Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle endişeliyim Kıbrıs BM Barış Gücü Başkanı Spehar: Kıbrıs müzakerelerini sürdürmedeki belirsizlik nedeniyle endişeliyim
Esra Erol'un programına çıkan İdris Coşgun Ali Keskin'i öldürdü! İdris Coşgun Ali Keskin olayı nedir? Esra Erol'un programına çıkan İdris Coşgun Ali Keskin'i öldürdü! İdris Coşgun Ali Keskin olayı nedir?
Beşiktaş'ın yeni yönetiminden Cenk Tosun bombası! Beşiktaş'ın yeni yönetiminden Cenk Tosun bombası!
Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci! Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım sevinci!
Serdar Aziz, Denizlispor karşısındaki performansıyla göz doldurdu! Serdar Aziz, Denizlispor karşısındaki performansıyla göz doldurdu!
Ersun Yanal: Şampiyonluk için bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek Ersun Yanal: Şampiyonluk için bu oyun yetmez tempoyu yükseltmemiz gerek
Vedat Muriqi, 8 haftada Slimani ve Frey'i yakaladı Vedat Muriqi, 8 haftada Slimani ve Frey'i yakaladı
ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrol geliri SDG'ye gitsin ABD'nin gizli planı ortaya çıktı: Petrol geliri SDG'ye gitsin

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 09:16:49 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 09:49:48

Süper Lig'de akılalmaz olay! Futbol tarihine geçti

Süper Lig'in 8’inci haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında tarihe geçen bir pozisyon yaşandı.

Konya ekibi’nin sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği mücadelenin başlama düdüğüyle birlikte Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı kendisine doğru gelen topu ceza sahası dışında elle kontrol etti ve direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Serkan Kırıntılı'nın ceza sahası yayı içinde maçın henüz 20'nci saniyesinde topu elle tutması sonucu gördüğü kırmızı kart, dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları arasına girdi.

Serkan Kırıntılı ayrıca, Türk futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartını gördü.

DÜNYA FUTBOL TARİHİNİN EN HIZLI KIRMIZI KARTLARI

Futbolarena.com'un arşivleri inceleyerek yaptığı haberde dünya futbol tarihinin en hızlı kırmızı kartları listesi şöyle şekillendi:

- Cross Park Celtic - Taunton East Reach / Lee Todd – 2’nci saniye (2000 - Hakeme küfür)

- Bologna – Parma / Giuseppe Lorenzo – 10’uncu saniye (1990 - Rakibe tokat)

- Sheffield Wednesday – Wolverhampton / Kevin Pressman – 13’üncü saniye (2000 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Crewe Alexandra - Darlinghton / Mark Smith – 19’uncu saniye (1994 - Ceza alanı dışında elle oynama)

- Konyaspor – Yeni Malatyaspor / Serkan Kırıntılı – 20’nci saniye (2019 - Ceza alanı dışında elle oynama)

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ