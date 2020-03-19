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19 Mart 2020 Perşembe 10:47:19 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 10:48:05

Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 27. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan ligde haftanın açılış maçında yarın Fenerbahçe, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor (Ülker)

21 Mart Cumartesi:

14.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Kalyon)

17.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor (Yeni 4 Eylül)

20.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor (Vodafone Park)

22 Mart Pazar:

13.30 Gençlerbirliği-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Göztepe-Trabzonspor (Gürsel Aksel)

(AA)

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