31 Ocak 2020 Cuma 17:27:32 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:30:38
Süper Lig'de 23. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu
Süper Lig'de 21, 22, 23, 24 ve 25. hafta programları açıklandı. 23. haftada oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin günü ve saati de belli oldu.
TFF, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 23 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacağını açıkladı.
Aynı haftada oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçı da cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak.
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