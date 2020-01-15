Süper Lig'de 18. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 2019/20 sezonunun ikinci devre ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 18. haftanın maçlarını yönetecek hakemler, TFF tarafından duyuruldu.
Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan ve Fırat Aydınus'un görev almadığı 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
17 Ocak 2020 Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - İH Konyaspor: Alper Ulusoy
18 Ocak 2020 Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - İM Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir - B. Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
19 Ocak 2020 Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray - Denizlispor: Y.Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor: Ali Şansalan
20 Ocak 2020 Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
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