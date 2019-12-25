Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 17. haftada oynanacak olan maçların hakemleri belli oldu. Derbi maçında düdük çalan ve çok tartışılan Cüneyt Çakır ve derbinin VAR hakemi Mete Kalkavan'a görev verilmedi.
Süper Lig'de 17. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Ligin ilk yarısının son maçları olan 17. hafta karşılaşmaları için Merkez Hakem Kurulu'ndan flaş bir atama yapıldı. Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe - Beşitkaş derbisinde düdük çalan ve tartışmalı kararlara imza atan Cüneyt Çakır'a ve o derbinin VAR hakemi olan Mete Kalkavan'a bu haftaki maçlarda görev verilmedi.
İşte Süper Lig'in 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler:
27 Aralık 2019 Cuma
20:30 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Fırat Aydınus)
28 Aralık 2019 Cumartesi
15:00 Ankaragücü - Denizlispor (Arda Kardeşler)
17:30 Trabzonspor - Kayserispor (Hüseyin Göçek)
17:30 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Atilla Karaoğlan)
20:00 Galatasaray - Antalyaspor (Abdülkadir Bitigen)
29 Aralık 2019 Pazar
14:00 Sivasspor - Göztepe (Yaşar Kemal Uğurlu)
16:30 Aytemiz Alanyaspor - Konyaspor (Ümit Öztürk)
16:30 Gaziantep FK - Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
19:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Halil Umut Meler)
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