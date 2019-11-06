Süper Lig'de 11. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Süper Lig'de 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
Süper Lig'de 11. hafta mücadelelerini yönetecek hakemler belli oldu.
8 Kasım Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi:
15.00 Gençlerbirliği- İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan
17.30 Çaykur Rizespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Gaziantep-Galatasaray: Cüneyt Çakır
10 Kasım Pazar:
14.00 Göztepe-BTC Turk Yeni Malatyaspor: Arda Kardeşler
16.30 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Özgür Yankaya
19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
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