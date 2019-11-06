Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde

Avrupa liglerinin son 10 sezonunu mercek altına alan CIES Footbal Observatory'nin değerleri Türk futbolunun durumunu gözler önüne serdi. Ligimiz 28 yaş ortalamasıyla son sırada yer aldı. İsveç ise 23.1 ortalama ile en genç lig unvanını elde etti. Türk kulüpleri kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncuları Süper Lig'de kullanmayı pek düşünmezken bu kategoride de son sıraya demirledik. Kulüplerimiz, altyapıdan gelen futbolcuların sadece %8.7'sini oynattı. Türkiye'nin ardından İtalya (8.9), Portekiz, (9.1) ve Almanya (10.4) geldi. Süper Lig, yabancı sınırının değişmesi sonrasında futbolcu ithalatında patlama yaptı ve %62.4 oranla Güney Kıbrıs Rum Kesimi (%66.8) ile Portekiz'in (%63) ardından 3. oldu. Takımlarımız transfer dönemindeki hareketlilikleriyle de çığır açtı. İngiliz takımlarının her yıl için kadrolarını yenileme oranı %27'de kalırken Süper Lig takımları 55.3 ile Romanya'nın ardından (%58.2) ikinci sırada yer aldı.

(Sabah)