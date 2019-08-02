Süper Lig maç yayınları için TFF, Kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı

Türk futbolundaki yayın krizi sona erdi. TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandı.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluşla masaya oturdu. Görüşmede taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdemir, "Bugün saat 18'de anlaşmayla ilgili açıklamayı yapacağız. Yayıncı kuruluş ile işbirliğimize 2022'ye kadar devam edeceğiz. Anlaşmadaki değişiklikleri ve detayları da bu açıklamayla kamuoyuna duyuracağız." dedi.

(Ntvspor)