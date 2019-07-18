Süper Lig kulüp yöneticileri fikstür çekimini değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig’e sahasında Aytemiz Alanyaspor ile başlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlıklarını Avusturya’da sürdürürken sarı kırmızı taraftarlar da takımı yalnız bırakmıyor.



Gurbetçi taraftarlar Teknik Direktör Hikmet Karaman’a büyük ilgi gösteriyor. Engelli taraftar Ebubekir, sarı kırmızılı takıma başarı ziyaretinde Karaman ile son derece yakın bir tablo sergiledi.



Genç taraftarlara ayrı bir yakınlık duyan Karaman, Kayserispor’u el birliği ile başarıya taşıyacaklarını söyledi. Fikstür ile ilgili düşüncelerini de söyleyen Karaman “17 takımla içeride ve dışarıda oynayacağız. Hangi takımla ne zaman oynayacağımızdan ziyade bizim sahada ne yapacağımız önemli. Biz sahada en iyisini yapmalıyız. Bunun için de son derece sıkı çalışıyoruz” dedi.

16 Ağustos 2019’da başlayacak olan Süper Lig’de İstikbal Mobilya Kayserispor’un 17 haftalık ilk yarı fikstürü şöyle:

1.Hafta Alanyaspor

2.Hafta Ankaragücü (D)

3.Hafta Galatasaray

4.Hafta Antalyaspor (D)

5.Hafta Denizlispor

6.Hafta Konyaspor (D)

7.Hafta Göztepe (D)

8.Hafta Kasımpaşa

9.Hafta Y.Malatyaspor (D)

10.Hafta Fenerbahçe

11.Hafta Gençlerbirliği (D)

12.Hafta Sivasspor

13.Hafta Beşiktaş (D)

14.Hafta Ç.Rizespor

15.Hafta G.Gaziantep (D)

16.Hafta M.Başakşehir

17.Hafta Trabzonspor (D)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TEN FİKSTÜR DEĞERLENDİRMESİ

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, Gaziantep'i futbolda en iyi yerlere getirebilmek için tüm fedakarlığı yapacaklarını söyledi.

Konukoğlu, yazılı açıklamasında, kulüp tarihinde ilk kez katılım başarısı gösterecekleri Spor Toto Süper Lig'e Fenerbahçe deplasmanıyla başlayacaklarını hatırlattı.

Süper Lig'de mücadele edecek olan tüm rakiplere kazasız, sakatlıksız ve başarılı bir sezon dileyen Konukoğlu, "Kazanan fair-play, dostluk, kardeşlik ve Türk futbolu olsun. Gaziantep şehrinin her konuda olduğu gibi futbolda da en iyi yerlere gelmesi için tüm fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullandı.

"EN AZ 3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, "Transferlerimiz devam ediyor. Son olarak Gökhan Töre ile anlaştık. Malatyaspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Malatyaspor'a katkı sağlayacağına inanıyoruz. Umarım hem Gökhan için hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 transfer daha yapacağız. Bu transferler yapılırken geç kalıyoruz belki ama doğru transfer için gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var, en doğru isimlerle en kısa sürede transferlerimizi bitirmiş olacağız." diye konuştu.

Ligde her maçın zor olacağını vurgulayan Adil Gevrek, "Tüm takımlara başarılar diliyorum. İlk maçımızı içeride Başakşehir ile oynanacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi görünüyor ama kolay maç yok. Bizim için içeride olması avantaj. UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz. Bu ayın 25'inde UEFA ön eleme maçımız var. İnşallah hem Avrupa hem Süper Lig’de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama önceliğimiz Avrupa." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARIMIZA ÖZLEDİĞİ ŞAMPİYONLUĞU YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen Süper Lig 2019-2020 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Volkan Ballı, "Önemli transferler yaptık. Başkanımız ve transfer komitesi çalışmaya devam ediyor. Eksikler tamamlanmaya devam edecek. Geçen sene bizim için iyi bir sezon olmadı. Sezonun sonlarına doğru galibiyet serisi yakaladık. Bunu bu sene farklı boyuta getirip sezonun sonunda büyük taraftarımıza özlediği şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz. Bunun için herkes çok çalışıyor, çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

- "Max yarı Türk gibi"

Sarı-lacivertli takımın yeni transferleri Vedat Muric ve Max Kruse ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ballı şunları kaydetti:

"İki oyuncu da aslında çok kolay adapte oldular. Bunun sebebi Türkiye ligini çok iyi bilmeleri. Vedat bizden biri. Karakter olarak da çok iyi bir arkadaşımız. Takım menajeri olarak son derece mutluyum. Takım bütünlüğü açısından çok iyi olacak. Max yarı Türk gibi. Max'ın çayı nasıl içtiğini gördünüz. Almanya'da Türk arkadaşları çok fazla. Bizim takımımızda Almanya'da yetişmiş Türkler var. Max'dan da son derece memnunuz. Emre hakkında konuşmaya gerek yok. Bizim için çok değerli oyuncu. Hem saha içinde hem saha dışında, bize Samandıra'da da çok büyük destek olacak. Onun aramıza katılması büyük avantaj."

Sezonu iç saha maçıyla açacak olmanın önemli olduğuna değinen Volkan Ballı, "Her maç zor. İnanın geçen sene ve geçmiş senelerde bunu yaşadık. Anadolu takımları da son derece güçlü kadrolar kuruyorlar. Bu yüzden hiçbir maç kolay değil. İlk maç evimizde, ligin yeni takımı ile oynayacağız. İlk hafta sahamızda başlamamız taraftarımızın desteği açısından önemli. Gazişehir Gaziantep maçıyla Trabzonspor maçının arasında fark yok bence. Her takım önemli." şeklinde konuştu.

Ballı yeni sezonla ilgili olarak da "Cemil Usta sezonu hayırlı olsun. Herkese başarılar diliyorum. İnşallah hepimiz için iyi bir sezon geçer. Futbolcularımız için sakatlıksız kazasız belasız sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu fair play içinde bir lig olur. Hakem arkadaşlarımıza da başarılar." ifadelerini kullandı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN YENİ SEZON MESAJI

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen futbolda Süper Lig fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Cemil Usta'nın adına yakışır bir sezon dileğinde bulunarak, "2019-2020 sezonunun ülkemize, tüm kulüplere hayırlı ve uğurlu olmasını Cenabıallah'tan diliyorum. Hiçbir futbolcumuzun burnu bile kanamadan iyi ve güzel bir sezon olmasını, barış, kardeşlik ve dostluk içinde geçmesini diliyorum. Bütün futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir sezon olacak." diye konuştu.

Cemil Usta'dan da bahseden Albayrak, "Karadeniz'in, Trabzon'un futbolcusuydu. Kendisini çok severdik. Mekanı cennet olsun. Cemil Usta ismine layık bir sezon olmasını temenni ediyor, bütün takımlara başarılar diliyorum." dedi.

Albayrak, sarı-kırmızılı takımın kiralamak için görüşmelere başladığı Seri ile ilgili soruya, "Transferler ile ilgili açıklamaları başkanımız Mustafa Cengiz yapacaktır. Seri'nin, Galatasaray ve Türk futboluna hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." cevabını verdi.

ABDULLAH AVCI'DAN 3 TRANSFER TALEBİ

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp hazırlıklara devam edeceğiz. Hoca stoper, sağ ve sol bek mevkilerine oyuncu istiyor." ifadelerini kullandı.

Kavalcı, transferi gündemde olan Vitor Hugo konusunda henüz bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Fikstür çekimiyle ilgili de konuşan Kavalcı, "Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

RAMAZAN KARABULUT: BU SEZON HEDEFLERİMİZ VAR



Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin ardından Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut açıklamalarda bulundu. Fikstürün hayırlı olmasını dileyen Karabulut, “Şehrimize hayırlı olsun. İyi bir fikstür çektiğimizi düşünüyorum. İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çok hırslıyız ve hocamız da bu sene çok inanıyoruz. Bu yıl çok daha iyi bir Antalyaspor olacak, hedeflerimiz de var. Sezona İzmir’de başlayacağız. Zor bir maç olacak. Taraftarımızın da en çok ilgi gösterdiği ve en kalabalık gittiğimiz deplasmanlardan birisi. Sevdiğimiz bir şehir. İnşallah hayırlı olur” açıklamasını yaptı. (AA-İHA)