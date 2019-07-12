Süper Lig devleri Ahmed Musa için kapışıyor

BİR türlü Diagne’yi satamayan Galatasaray’ın eli kolu bağlandı. Forvet transferi için Senegalli’den gelecek para beklenirken Suudi Arabistan’da yaşananlar Cim-Bom’un canını sıktı. Kulüplere açılan mali soruşturmaların ardından yabancı sınırının da gündeme gelmesi, Diagne’nin taliplerini korkuttu. Galatasaray cephesi sorunların çözülmesini beklerken Arap basınından çok çarpıcı bir iddia geldi. Buna göre; Galatasaray ve Trabzonspor, Al-Nasr’ın Nijeryalı forveti Ahmed Musa için kapışacak

İNGİLTERE’DEYKEN DE İSTEMİŞTİ

Haberde Galatasaray’ın Diagne’yi satması halinde Ahmed Musa’yı bonservisiyle renklerine katacağı yazıldı. Forvet arayışındaki bir başka ekip Trabzonspor ise AlNasr’a kiralama teklifinde bulundu. En geç 10 gün içinde 26 yaşındaki futbolcunun adresinin belli olacağı belirtildi. Hatırlanacağı üzere Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ahmed Musa, Leicester City’de oynarken de yıldız futbolcuyu istemişti. Ancak Al Nasr, geçtiğimiz yaz 16.5 milyon euro bonservisle onu renklerine kattı.

TAKIMIN SÜRATİ DE ARTACAK

Suudi Arabistan Ligi’nde geçtiğimiz sezon 24 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı forvet, 7 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi. 1.71 boyundaki futbolcu, sürati ve son vuruşlardaki becerisiyle tanınıyor. Fiziksel anlamda Diagne’nin tam tersi bir yapıda olan Ahmed Musa’yla birlikte Fatih Terim takımın hızını daha da artırma amacında. Süratli kanat adamlarına sahip Sarı-Kırmızılılar’da forvet hattında da aynı özellik isteniyor. Ahmed Musa’nın, Galatasaray’a daha yakın olduğu belirtildi.

Akşam