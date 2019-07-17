17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:24:41 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:27:04
Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekimi bugün yapılacak.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 21.00'de başlayacak.
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