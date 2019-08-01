Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

  • Bist 100
    101.697
  • Dolar
    5,5904
  • Euro
    6,1848
  • Altın
    252,9862
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
YAŞ toplantısı sonuçları açıklandı mı? YAŞ kararları nedir? YAŞ toplantısı sonuçları açıklandı mı? YAŞ kararları nedir?
Binali Yıldırım: S-400'ler ve Doğu Akdeniz meselesi beka mücadelesidir Binali Yıldırım: S-400'ler ve Doğu Akdeniz meselesi beka mücadelesidir
Lille'den Yusuf Yazıcı için yeni teklif Lille'den Yusuf Yazıcı için yeni teklif
Mevsimlik tarım işçisini ailesinin öldürdüğü ortaya çıkarıldı Mevsimlik tarım işçisini ailesinin öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son Dakika Haber... YAŞ kararları açıklandı Son Dakika Haber... YAŞ kararları açıklandı
(Silindi) (Silindi)
BM, İdlib'deki hastanelere yönelik saldırılarla ilgili soruşturma başlatacak BM, İdlib'deki hastanelere yönelik saldırılarla ilgili soruşturma başlatacak
İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir Otoyol ücreti ne kadar? İstanbul İzmir Otoyolu ne zaman açılacak? İstanbul İzmir Otoyol ücreti ne kadar?
İsmail Kartal: İstediğimiz oyuncuları aldık İsmail Kartal: İstediğimiz oyuncuları aldık
(Silindi) (Silindi)
Son Dakika: Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı Son Dakika: Başkan Erdoğan, YAŞ kararlarını onayladı
İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin BM'den soruşturma İdlib'de Esed rejimi ve Rusya'nın hastane saldırılarına ilişkin BM'den soruşturma
Denizli'de maaşını alamadığını öne süren işçi iş makinesini kaçırdı Denizli'de maaşını alamadığını öne süren işçi iş makinesini kaçırdı
Fatih Terim'in Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız Fatih Terim'in Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız
Okullar ne zaman açılıyor? 2019 Eylül okul açılış tarihi belli oldu mu? Okullar ne zaman açılıyor? 2019 Eylül okul açılış tarihi belli oldu mu?
Ankara-Sivas hızlı treni 2020 yılının Ağustos ayında yolculuğa başlayacak Ankara-Sivas hızlı treni 2020 yılının Ağustos ayında yolculuğa başlayacak
Antalya'da iki sokak kedisi üzerine kaynar su dökülerek öldürüldü Antalya'da iki sokak kedisi üzerine kaynar su dökülerek öldürüldü
Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek
Son Dakika: Konut faizleri oranları düşmeye devam ederken Bakan Albayrak'tan açıklama geldi: Pozitif etkiler yansımaya devam ediyor Son Dakika: Konut faizleri oranları düşmeye devam ederken Bakan Albayrak'tan açıklama geldi: Pozitif etkiler yansımaya devam ediyor
Merkez Bankası rezervleri arttı Merkez Bankası rezervleri arttı
Aleyna Tilki, sosyal medyadan çoban arkadaş arıyor! Aleyna Tilki, sosyal medyadan çoban arkadaş arıyor!
Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon Afganistan'da Taliban'a yönelik operasyon
Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü Kafede mutfak tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
G. Koreli vatandaş Japonya'nın ülkesine uygulanan ticari yaptırımlar sonucu kendini yaktı G. Koreli vatandaş Japonya'nın ülkesine uygulanan ticari yaptırımlar sonucu kendini yaktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:03:58 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 16:45:32

Süper Kupa finalini Halil Umut Meler yönetecek

TFF, 7 Ağustos'ta oynanacak Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçını Halil Umut Meler'in yöneteceğini açıkladı.

Süper Lig'de 2018-2019 sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak TFF Süper Kupa müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

(AA)

Arap ülkelerinin aklı başına geldi: Tahran ilk bizi vurur!
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
ABD erör veriyor! Almanya'dan sonra ABD'ye bir şok daha!
Fatih Terim'in Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız
Tüyler ürperten cinayet: Tartıştığı adamı kılıçla öldürdü
Düşen faiz oranları emlak sektörüne nasıl yansıyacak?
Tilki, çobanını sosyal medyada arıyor!
AVM'de minik çocuğa korkunç tekme kamerada
Faiz lobisini kızdıracak bir açıklama da o bankadan geldi!
Katilinin videosunu çekti: 'Kendimi de beni de öldürürüm' demişti...
Yüksek Askeri Şura sona erdi
Polisten geri dönüşüm dersi: Attığı buzdolabını tepeye taşıttılar
Görüşmenin perde arkası... Erdoğan neden Bahçeli'nin evine gitti?
Emekliye ve memura ek 830 TL! Emeklileri ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor!
Planının açıklanma tarihi ağustosun sonunda belli olacak
Mahkemeden flaş karar... Bu notu yazdıktan sonra otelde yakalandı!
Suudi memurdan Türk hacı adaylarına büyük jest
Teröristler birbirine girdi: Kolaysa gel kendin yap!
Deniz Türüç, Fenerbahçe ile el sıkıştı
Skandalda son durak Aydın Büyükşehir Belediyesi! Maaşların yarısı örgüte gitmiş!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ