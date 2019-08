Süper Kupa finalinde ''kadın hakem'' ile tarih yazılacak

2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda final yöneten Frappart, ilk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında görev alacak



UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin yarın İstanbul'da karşı karşıya geleceği müsabakayı Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.



İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak.



Bu görevi ilk kez bir kadının üstlenmesi UEFA tarafından tarihi bir gelişme olarak nitelendiriliyor.



1983 yılında Fransa'ın Val-d'Oise bölgesinde dünyaya gelen Stephanie Frappart, 2011 yılından bu yana FIFA Uluslararası Hakemler Listesi'nde yer alıyor ve 2014 yılında Ligue 2'de ve 2015 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev aldı.



35 yaşındaki Frappart, 2019 yılında Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edilirken, Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti.



Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan'da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanının sahibi olmuştu.



FRAPPART'TAN GENÇ KIZLARA TAVSİYE



2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD - Hollanda finalini de yöneten Stephanie Frappart, FIFA'ya verdiği bir röportajda kendisini örnek alan genç kızlara tavsiyede bulundu. Erkekler kategorisindeki üst düzey maçlarda görev alan Frappart, bunun kendisi için anlamını şu sözlerle ifade etti;



"Yeteneklerim, sıkı çalışmamın sonucu ortaya çıktı. Her genç kıza da, çok çalışıp bu seviyeye ulaşmanın mümkün olduğunu gösterdim."



"VAR BİZİM İÇİN BİR KURTARICI"



Röportajda, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2019 Kadınlar Dünya Kupası'na çok olumlu etkileri olduğunu ifade eden Fransız hakem, "VAR sisteminin nasıl uygulanacağı konusunda yoğun çalışmalar yaptık. Bizim için harika bir sistem. Sahada kararlar almak için varız ancak emin olamadığımız noktalarda VAR bizim için kurtarıcı gibi oluyor. VAR, emin olamadığımız pozisyonlarda doğru kararı vermemizi sağlıyor" dedi.



UEFA'DAN DÜNYAYA CİNSİYET EŞİTLİĞİ MESAJI



İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında bir kadın hakemin düdük çalacak olması, futbol tarihinde yeni bir bakış açısının doğduğu şeklinde yorumlandı.



Bilindiği gibi UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, her konuşmasında kadınların futboldaki yeteneğinden söz ederken, final maçı için de yapılan hakem seçimlerinden de çok memnun olduğunu ifade etti.



Öte yandan UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti de Stephanie Frappart'ın Kadınlar Dünya Kupası'nda yönettiği final maçıyla, kendisinin UEFA Süper Kupa Finali'ni de yönetebilecek yetenekte olduğunu kanıtladığını vurguladı. (DHA)